Heckscheibe eingeworfen : Attacke auf Streifenwagen in Hackenbroich

Hackenbroich Die Besatzung war während der Tat wegen einer gemeldeten Ruhestörung nicht im Auto. Die Polizisten erfassten die Daten von Jugendlichen, die in der Nähe waren.

In Dormagen-Hackenbroich haben Unbekannte die Heckscheibe eines Streifenwagens der Polizei mit Pflastersteinen eingeworfen. Sie hatten am Mittwoch, 10. November, um kurz nach 20 Uhr die Abwesenheit der Besatzung genutzt, die einem Hinweis auf Ruhestörung an der Neckarstraße nachgegangen war, teilte die Polizei am Donnerstag mit.