Bürgerstiftung Dormagen : Paten und Spender für Bepflanzungen werden gesucht

Dormagen Die Bürgerstiftung Dormagen hofft auf weitere Unterstützung aus der Bevölkerung, um die Stadt schöner und vor allem grüner zu gestalten.

Die Dormagener Innenstadt ist aufgeblüht, und viele Hochbeete mit den unterschiedlichsten Pflanzen verschönern nun die Einkaufsstraße und den Marktplatz. Doch damit hat das Projekt für die Dormagener Bürgerstiftung kein Ende gefunden, denn eine dauerhafte Pflege ist erforderlich, damit die Hochbeete für lange Zeit mehr Grün in die Innenstadt bringen. Aus diesem Grund sucht die Bürgerstiftung Unterstützer, die eine Pflegepatenschaft für einzelne oder mehrere Pflanzkästen übernehmen möchten.

„Der erforderliche Aufwand ist nicht sehr groß. Es geht darum, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen, im Sommer die Bewässerung zu unterstützen oder Unkraut zu entfernen, das sich zwischen die Pflanzen gesetzt hat. Über jede Unterstützung freuen wir uns", erläutern die Projektverantwortlichen Gabriele Schirdewan, Carola Bley und Nicole Kallwies-Meuser. Wer gerne eine solche Patenschaft übernehmen möchte, kann sich an die Bürgerstiftung per Mail an vorstand@bs-dormagen.de wenden.