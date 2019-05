Innenstadt Dormagen : Viel Unterhaltung beim Frühlings- und Europafest in der City

Dormagen Ein Wochenende mit zwei Tagen, die zusammengehören, aber doch sehr unterschiedlich sind. Denn beim großen Frühlingsfest gibt es am Samstag und Sonntag (4. und 5. Mai) unterschiedliche Schwerpunkte.

Der Samstag gehört Europa – verschiedene Organisationen werben mit internationaler Musik, Information und Interaktion für die Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament. Los geht‘s um 11 Uhr mit einer Welt-Uraufführung, wenn das Jugendsinfonieorchester unter Leitung von Dan Zemlicka Beethovens „Ode an die Freude“, die offizielle Europahymne, anstimmt. Sonntag herrscht dann beim Frühlingsfest (City-Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr): Einkaufsspaß und jede Menge Action auf und neben dem blauen Teppich in der Innenstadt. Wer den blauen Teppich von Nord nach Süd abläuft, trifft zunächst auf Büchertrödler, die ihre ausgelesenen Bestseller und Klassiker für kleines Geld in neue Hände geben. Ab 12 Uhr kann geschmökert werden. Zum Kulturgut Buch passen die Kunstaktionen, für die die City-Offensive Dormagen (CiDo) sorgt. Besucher können sich von einem Profi porträtieren lassen, mit Naturmaterialien kreativ basteln oder einem Pflastermaler über die Schulter schauen.