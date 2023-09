Gesundheit in Dormagen Nachfrage nach Corona-Impfstoff steigt deutlich

Jessica Weber ist Inhaberin der Martinus-Apotheke in Zons. Eine erhöhte Nachfrage nach Corona-Schutzmasken hat sie bislang nicht verzeichnet – dafür aber zwei andere Entwicklungen. „Die Zahl der Erkrankungen nimmt wieder deutlich zu“, sagt sie. Und: „Es gibt eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Impfungen mit den an die aktuelle Corona-Variante angepassten Impfstoffen. Zurzeit erkundigen sich täglich Kunden danach.“ In ihrer Apotheke selbst werde zwar (noch) nicht geimpft, sie beliefere aber umliegende Arztpraxen mit den Impfstoffen. „Die Ärzte bestellen schon wieder relativ viel Impfstoff. Am Dienstag sind bereits die Bestellungen für die nächste Woche rausgegangen.“ Etwas leichter macht es Apothekern und Ärzten der Umstand, dass die neuen Sera länger gelagert werden können als ihre Vorgänger. Weber: „Sie müssen nicht mehr sofort verimpft werden.“