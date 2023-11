Beschluss im Sportausschuss In Dormagen sollen Sportboxen angeschafft werden

Dormagen · In Neuss gibt es sie schon, Dormagen will bald folgen: Sportboxen sollen vereinslose Sportler unterstützen, sie können eine breite Palette an Sportgeräten enthalten.

22.11.2023 , 04:50 Uhr

So sieht die Sportbox aus, die seit Oktober in Neuss-Uedesheim steht. Foto: Stadt Neuss Foto: Stadt Neuss