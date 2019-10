Statistik in Dormagen : 20.311 Menschen sind Berufspendler

Statistik in Dormagen

Dormagen Mit Köln gibt es laut Pendlerstatistik des Landesamtes den größten Austausch.

Die Statistiker des Landesamtes IT.NRW haben einen ungewöhnlichen Begriff geprägt: Tagesbevölkerung. Die beträgt in Dormagen unter der Woche lediglich 56.350 Einwohner und liegt damit deutlich unter der eigentlichen Bevölkerungszahl, die die Statistiker für Ende 2018 für die Stadt am Rhein mit 64.187 Einwohner angibt. Der Grund liegt auf der Hand: Dormagen ist eine Ein-, aber vor allem Auspendlerstadt. Nach den Berechnungen der Experten verlassen täglich 20.311 Dormagener die Stadtgrenzen, um in einer der Nachbarstädte zu arbeiten. Einige von ihnen, genauer gesagt 179, fahren sogar bis nach Bonn. Den Auspendlern kommen dabei deutlich weniger Einpendler entgegen, genauer gesagt 12.474.