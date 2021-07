In Dormagen : Bäume von Prozessionsspinner befallen

Dormagen Alle Jahre wieder taucht der Eichen-Prozessionsspinner im Stadtgebiet auf und sorgt mit den von weißen Fäden überzogenen Bäumen jedes Mal für Verunsicherung bei den Bürgern. So auch in diesem Jahr.

Stadt-Sprecher Jonathan Benninghaus über die Population der Eichen-Prozessionsspinner in diesem Jahr: „Grundsätzlich ist es so, dass in diesem Jahr mehr Bäume befallen sind. Doch die Nester der Eichen-Prozessionsspinner sind kleiner, weswegen die Population nicht angestiegen ist.“ Die Stadt habe bereits eine externe Firma engagiert, die den giftigen Raupen auch in diesem Jahr den Kampf ansagen sollen: „Mit speziellen Geräten entfernen die Firmen die Tiere von den Bäumen. Man kann es mit einem kleinen Sauger vergleichen, mit dem sie abgesaugt werden.“