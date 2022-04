In Dormagen : Nachhaltige Aktion der Jungen Union

Dormagen Im Rahmen eines Projektes verteilt die Junge Union Dormagen nachhaltige Grabkerzen am Friedhof in Horrem. Das Ziel des Projektes ist die Reduzierung von Plastikmüll.

Am Sonntag, 10. April ab 14 Uhr, stehen die Mitglieder der Jungen Union Dormagen am Zentralfriedhof in Horrem an der Matthias-Giesen-Straße und möchten auf ihr Projekt der nachhaltigen Grabkerzen aufmerksam machen. Im Rahmen des Projektes werden über 400 nachfüllbare Glas-Grabkerzen an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Außerdem stehen die Mitglieder, unterstützt unter anderem durch Ratsmitglied Rene Schneider, für Informationen und Rückfragen an diesem Tag zur Verfügung.

Der Startschuss hat in 2021 die erfolgreiche Teilnahme an einem Nachhaltigkeitsprojekt der Currenta in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen gesetzt. Ziel des Projektes sei die Reduzierung von Plastikmüll. „Alleine im Dormagener Stadtgebiet könnten gut drei Tonnen Plastik eingespart werden. Das Herzstück des Konzeptes ist die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema, Ziel ist der Einsatz von Glas-Grablichtern, welche mit Nachfüllkerzen wiederverwendet werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sollte das Konzept gut ankommen, wird im Anschluss zusammen mit den Technische Betriebe Dormagen an einer Weiterführung gearbeitet,“ so der erste Vorsitzende der Jungen Union Alessio Selalmatzidis. Melina Seewald ergänzt, das „Ersatzkerzen und das Starterkit auch schon jetzt beim Blumengeschäft Art Floristik am Holzweg erhältlich sind“. Sie fügen hinzu: „Leider sind zurzeit die Rohstoffe für hochwertige und umweltfreundliche Kerzen sehr teuer, so dass die Anschaffungskosten für diese Kerzen etwas über den der normalen Einwegkerzen liegen. Hier sind die Preise um über 20 Prozent durch den österreichischen Hersteller temporär angestiegen.“ Dies sei der Grund, warum die Kerzen auch übergangsweise aus dem Sortiment eines großen Drogisten genommen wurden. Für weitere Fragen oder Anregungen steht die JU zur Verfügung.