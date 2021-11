Sauberkeit in Dormagen : Müll am Bahnhof soll auch samstags entsorgt werden

Stadt und Politik sagen der Vermüllung den Kampf an. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Die Grünen loben die FDP: „Sehr sinnvoll“ sei deren Antrag. Darin fordern die Liberalen mehr Sauberkeit in der Stadt, vor allem im Bereich von stark frequentierten Plätzen.

Die Grünen loben die FDP: „Sehr sinnvoll“ sei deren Antrag. Darin fordern die Liberalen mehr Sauberkeit in der Stadt, vor allem im Bereich von stark frequentierten Plätzen. „Dieser Antrag bringt uns weiter“, sagte der umweltpolitische Sprecher René Jungbluth. Die Stadt müsse da einfach aktiver sein. Die reagiert und sagt, dass sie sich „aktuell intensiv mit diesem Thema beschäftigt und dabei ist, einen Umsetzungsvorschlag für mehr Sauberkeit an den entsprechenden Stellen zu entwickeln“. Dabei werde der Bahnhof die zentrale Rolle in einem Pilotprojekt einnehmen.

Gerade der Bahnhof ist das Sorgenkind, weil es der am stärksten besuchte Ort in der Stadt und eine Kontrolle nicht ganz einfach ist. Hinzu komme die unterschiedlichen Zuständigkeiten, je nachdem ob es Bereiche am Bahnsteig sind oder aber draußen auf dem Vorplatz. „Wir setzen seit einigen Jahren auf Eigeninitiative“, sagt Stadtplaner Robert Ullrich, „Ordnungsamt und Technische Betriebe sind vor Ort und kontrollieren täglich.“

Ullrich kündigte an, dass als eine der ersten Maßnahmen die Leerung der Müllbehältnisse auf Samstag ausgedehnt wird. Darüber hinaus wolle mal die Umweltinitiative Rhein Clean up Zons in deren Bemühungen stärker unterstützen. Die sind nicht nur am Rheinufer unterwegs, sondern auch innerstädtische dem Müll auf der Spur. „Ein solches freiwilliges Engagement ist zu unterstützen“, sagt Ullrich.

Für SPD-Sprecher Carsten Müller geht die Ankündigung der Verwaltung nicht weit genug: „Bitte konkreter!“ forderte er. „Wie ist der zeitliche Ablauf, wie geht es dann weiter?“ Der Technische Beigeordnete Martin Brans betonte, dass man „eine Menge mache, es war dort schon einmal schlimmer“. Weil das offenbar nicht ausreicht, will die FDP nachsteuern. „Leider werden wir verstärkt von Anwohnern angesprochen und auf starke Müllverschmutzung aufmerksam gemacht“, sagt Arne Janson. „Einen Lösungsvorschlag wollen wir nicht vorgeben.“

(schum)