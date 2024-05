Ein spannender Stadtteil von Dormagen In Horrem wird Gemeinsinn groß geschrieben

Das Kunstwerk „Horrem gemeinsam besser“ steht im Kreisverkehr an der Weilerstraße am nördlichen Ortsausgang von Horrem und bringt auf den Punkt, was diesen Stadtteil ausmacht: Hier wird an einem Strang gezogen. Ob Bürgerschaft, Vereine, Kirche, Stadt, Bürger, das Jugendzentrum die „Rübe“ oder die IG TopWest, um nur einige zu nennen, alle halten hier zusammen. Die Baugenossenschaft Dormagen hat der Stadt die Skulptur 2020 geschenkt. Sie symbolisiert den Gemeinschaftsgedanken.