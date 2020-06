Statt Citybeach in Dormagen : 120 Quadratmeter Sandfläche für Mini-Strand am Rathaus

120 Quadratmeter Sandfläche für Mini-Strand am Rathaus

Statt Citybeach in Dormagen

Dormagen Eigentlich war für dieses Jahr die zweite Auflage des City Beach vor dem Rathaus geplant – stattdessen gibt ab nächster Woche den Mini-Beach. Der richtet sich vor allem an Kinder. Aber auch Events mit Livemusik und Tanzaufführungen sind geplant.

Die Temperaturen stimmen schon mal, jetzt braucht es fürs Strand-Gefühl in der Innenstadt noch Sand und Palmen. Beides finden die Dormagener ab kommenden Dienstag vor dem Historischen Rathaus. Dort baut die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) den „SWD MiniBeach“ auf. Mini, weil die Buddel- und Spielfläche gerade den Kindern in Dormagen ein bisschen Ferienspaß und für Daheimgebliebene auch Urlaubsersatz bieten soll.

Die eigentlich geplante zweite Auflage des „SWD CityBeach“ mit Parties, Sport-Events und Cocktailbar muss aufgrund des coronabedingten Verbotes aller Großveranstaltungen ausfallen. „Statt uns zu ärgern und das zu bedauern, haben wir überlegt, was wir trotzdem möglich machen können“, sagt Thomas Anno vom Eventmanagement der SWD. Und das ist eine kleine Oase in der City mit 120 Quadratmeter Sandfläche, die von Straberg Kies angeliefert und den Technischen Betrieben der Stadt glattgezogen wird. Dazu kommen Palmen fürs Beach-Ambiente und Liegestühle.

Mitzubringen ist seitens der Strandbader also nichts außer guter Laune und Sandspielzeug für die Kinder, denn das kann in diesem Jahr aus hygienischen Gründen nicht bereitgestellt werden. „Wir bedanken uns bei den Gastronomen am Rathausplatz, die uns unterstützen und sich bereit erklärt haben, sich um die Liegestühle und die Sauberkeit der Sandfläche zu kümmern“, sagt Thomas Anno und weist damit darauf hin, dass der SWD MiniBeach ein Projekt mehrere Akteure ist.