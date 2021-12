ÖPNV in Dormagen : Ab Sonntag gelten neue Busfahrpläne

Dormagen Ab 12. Dezember gilt ein neuer Fahrplan für mehrere Buslinien in Dormagen, der unter anderem kürzere Takte vorsieht. Außerdem startet das On-demand-Angebot „Stadtbussi“. Was sonst noch neu ist.

Die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) Kostenpflichtiger Inhalt bietet ab sofort erstmals einen On-Demand-Verkehr („Verkehr auf Abruf“) an, den Fahrgäste im Vorfeld per Smartphone-App bestellen können. Dieser heißt „Stadtbussi“ und umfasst zwei Fahrzeuge, die zunächst parallel zu den Wochenend- (WE) und Nachtexpress-Linien (NE) verkehren. Umgesetzt wird der On-Demand-Verkehr von der Berliner Firma CleverShuttle, dem führenden Betreiber von On-Demand-Verkehren in Deutschland.