„Werden immer beliebter“ : Gänse-Geschäft in Dormagen steht in den Startlöchern

Gänse-Geschäft in Dormagen steht in den Startlöchern

Delhoven Das Geschäft mit den Gänsen: Hofladeninhaber Felix Frason erzählt, wie er das Gänsegeschäft erlebt und wie hoch die Nachfrage tatsächlich ist.

In Deutschland ist es in vielen Familien mittlerweile zu einer Tradition geworden. An Sankt Martin oder zu Weihnachten kommt eine Gans auf den Tisch. Die Gärtnerei Peters im Dormagener Stadtteil Delhoven verkauft Martins- und Weihnachtsgänse. Die ersten Bestellungen haben sie längst erhalten. „Normalerweise kommen die ersten Anfragen meist Anfang Oktober rein“, sagt Hofladeninhaber Felix Frason. „Dieses Jahr haben wir etwa 180 Gänse. Obwohl eine Martinsgans sehr beliebt ist, bestellen die meisten Kunden jedoch eher eine Gans zu Weihnachten.“

Bei den zahlreichen Bestellungen fällt Frason insbesondere eine bestimmte Eigenschaft seiner Kunden auf, denn ein Teil der Gans ist seit einiger Zeit besonders beliebt. „Die Gänsebrust ist derzeit sehr im Trend. Das liegt daran, dass die Menschen so weniger an das Tier erinnert werden, als wenn sie eine Keule gewählt hätten.“ Im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach Gänsen durch die Corona-Pandemie deutlich erhöht. Doch auch in diesem Jahr mangelt es der Gärtnerei Peters nicht an Bestellungen. Mittlerweile ist der Preis für die Gänse jedoch etwas angestiegen. Im Durchschnitt kostet eine Gans zwei Euro mehr als im vergangenen Jahr. Für Frason ist es das Tier aber wert. „Das finde ich völlig den Ordnung. Die Tiere hier werden sehr gut gehalten, leben größtenteils draußen, haben viel Platz und bekommen gutes Futter.“ Darüber hinaus seien einige Tiere Anfang des Jahres durch die Vogelgrippe getötet worden.