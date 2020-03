Kinder-Betreuung in Dormagen : Bürgermeister sprechen über Erstattung von Kita-Beiträgen

Dormagen Die Stadt Dormagen regelt die Betreuung in Kitas und Grundschulen, die an jedem Standort angeboten wird.

Am Dienstag, 17. März, kommen Landrat und die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und der Gemeinde zusammen. Ein Thema dürfte dabei vor allem die Eltern von Kita-Kindern besonders interessieren: Diskutiert wird in dieser Runde auch die Rückerstattung von Kita-Beiträge für die Zeit, in der die Kindertagesstätten aufgrund der Coronavirus-Krise geschlossen sind.

In Dormagen ist derweil die Betreuung von Kita- und OGS-Kindern geregelt worden. Das geschah am Montag in einer Runde mit Schulleitern, Kita-Trägern und -Leitungen sowie Rathaus-Vertretern. Auf der Grundlage der Beschlusslage der Landesregierung wird an jedem Standort in Dormagen ein Betreuungsangebot angeboten – „selbst wenn dort lediglich ein Kind betreut werden muss“, versichert Erster Beigeordneter und Jugenddezernent Robert Krumbein. An den Grundschulen gibt es die Besonderheit, dass am Vormittag Lehrer die Betreuung übernehmen – nicht mit Unterrichtsstoff, sondern mit altersentsprechenden Angeboten.

Am Mittwoch, so erwartet es Krumbein, wird die Stadt einen Überblick über die Zahl der Kinder haben, die eine Betreuung benötigen. Dabei gibt es einige Voraussetzungen zu erfüllen. „Die Eltern müssen eindeutig erklären, dass sie einen dringenden Betreuungsbedarf haben, der auch nicht anderweitig erfüllt werden kann“, so Krumbein. Beide Eltern müssen den Nachweis erbringen, dass sie in strukturrelevanten Einrichtungen arbeiten. Dafür ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers vonnöten, über die diese entweder selbst verfügen oder die auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden können. Wichtig: „Das Kind darf keine Erkältung haben, und es muss eine zweiwöchige Zeitspanne beispielsweise zu einem Skiurlaub vorhanden sein.“ Ebenso darf das Kind natürlich keinen Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben.

(schum)