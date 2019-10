In der Kulturhalle Dormagen : Kabarettist Griess lässt es knallen

Dormagen Der Chef der „Schlachtplatte“ trat solo in der Kabarettreihe in der Kulle auf.

„Bei mir darf man über das lachen, was sonst schlechte Laune macht“, erklärte er den Dormagenern. Seine Inspiration findet er im wahren Leben, in der Presse, in Social Media – und macht sein eigenes Ding daraus. Deshalb hatte er die Lacher bereits beim fulminanten Einmarsch zu „America“ von Rammstein auf seiner Seite – mit einer Trump-Maske vor dem Gesicht. „Kabarett ist Katharsis, eine Reinigungszeremonie. Lacht kaputt, was euch kaputt macht“, appellierte er an seine Zuschauer. Und zu Trump: „Das Schlimme ist nicht, dass er seit zweieinhalb Jahren Präsident der USA ist, sondern dass er schlechtes Benehmen im öffentlichen Raum weltweit salonfähig gemacht hat“, so Griess. Kabarett sei für ihn das Lachen von unten über oben. Also der Witz als Waffe der Ohnmächtigen gegenüber den Mächtigen. „Comedy ist hingegen eher das Lachen von oben nach unten“, klärte er auf. Und so bekamen die Mächtigen alle ihr Fett weg: Neben Trump auch Berlin und Stuttgart, Großbritannien und der Brexit – „jeder macht sich gerade so gut lächerlich, wie er kann“ – das Oktoberfest und und und.