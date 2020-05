Christuskirche in Dormagen : Konfirmation im kleinen Kreis

Dormagen Jennifer Lampertz und Elias Palm wurden am Sonntag in der Dormagener Christuskirche konfirmiert. Weitere Termine wird es aller Voraussicht nach im August oder im kommenden Frühjahr geben.

Und so begrüßte er mit Jennifer Lampertz und Elias Palm (beide 13) die wohl kleinste Konfirmandengruppe in der Geschichte der Christuskirche. „Ich wollte die Konfirmation ungerne verschieben, und so konnte ich mehr Familienmitglieder einladen, als es in einer größeren Gruppe möglich gewesen wäre“, beschreibt Elias die Vorzüge. Auch Jennifer lag genau dieser Termin am Herzen: „Meine Mutter wurde ebenfalls am 24. Mai konfirmiert.“ Die Voraussetzungen waren gegeben: Seit einigen Wochen sind bereits wieder Gottesdienste erlaubt – mit begrenzten Plätzen, um den nötigen Abstand zu wahren, mit Mundschutz und mit einer Liste, in die sich jeder Besucher eintragen muss. „Wir merken, dass weniger Menschen die Gottesdienste besuchen, weil sie Situationen vermeiden, in denen sie die Masken tragen müssen“, sagt Pfarrer Frank Picht.