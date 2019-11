Evangelische Kirche Dormagen : In Delhoven entsteht die achte Kita des Evangelischen Sozialwerks

Das Evangelische Sozialwerk baut eine Kita an der Pfauenstraße (v.l.): Architekt Martin Reimer, Hans-Werner Wenzel und Pfarrer Frank Picht. Foto: Dieter Staniek

Delhoven Die neue Kindertagesstätte, die das Evangelische Sozialwerk Dormagen an der Pfauenstraße in Delhoven baut, liegt im Zeitplan. „Darauf sind wir stolz“, sagte Hans-Werner Wenzel, Vorsitzender des Evangelischen Sozialwerks Dormagen, am Donnerstag.

Das bedeutet, dass 70 Kinder ab 1. August 2020 die neue Einrichtung „Am Märchenwald“ direkt neben der Matthäuskirche nutzen können: Es entstehen 26 U3- und 44 Ü3-Plätze. Rund 2,4 Millionen Euro investiert das Sozialwerk in die viergruppige Kita mit 960 Quadratmetern Netto-Nutzfläche.

Ende Juni war der Spatenstich für die Kita, die die achte in Trägerschaft des Evangelischen Sozialwerkes sein wird. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt“, erklärte Pfarrer Frank Picht, wie Wenzel Vorsitzender des Evangelischen Sozialwerkes Dormagen: „Das wird eine sehr schöne Kita in einer super Lage.“ Da das Sozialwerk bisher noch keine Kita in Delhoven betreibt und das Grundstück in kirchlichem Eigentum ist, konnte Architekt Martin Reimer nach der Freigabe 2018 durch das Presbyterium und den Kreissynodalausschuss „schnell loslegen“ und einen Entwurf für eine „sehr homogen an das Gebäude der Matthäuskirche angepasste Kita“ vorlegen, so Picht. Auch die Ideen, dass die Kinder aus der Turnhalle im Souterrain hinaus in den Garten gehen können, und die Mädchen und Jungen aus dem Erdgeschoss über eine Rutsche in den tiefer liegenden Garten gelangen können, kommt bei den Bauherren sehr gut an.

Auch die Barrierefreiheit soll gewährleistet sein, so gibt es einen Aufzug. „Wir wollen, dass auch Kinder mit körperlichen Behinderungen, die auf Rollstühle angewiesen sind, zu uns kommen können“, erläutert Wenzel. „Es ist schön, dass wir so viele Handwerker aus Dormagen und Umgebung einsetzen können“, weist Architekt Reimer darauf hin, dass der bewährte Fensterbauer aus Pulheim die weiteste Anfahrt hat. Während die tragenden Wände inklusive Aussparung für einen durchgehenden Wäscheschacht schon stehen, werden die Abtrennungen für die einzelnen Räume wie Gruppen-, Neben-, Ruhe- und Wickelraum noch folgen. „Im ersten Stock werden zwei Gruppen einen Sanitärraum gemeinsam nutzen“, erklärt Reimer. Vorbereitet wird eine Heizungs-Kombination von Photovoltaik und Gas.