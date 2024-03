Immobilien in Dormagen Bodenrichtwerte bleiben auf hohem Niveau

Auch wenn die Lage beim Immobilienverkauf nach wie vor ein wichtiges Kriterium ist, hat in den vergangenen Jahren ein anderes an Bedeutung gewonnen. „Die Energieeffizienz wirkt sich deutlich stärker auf den Preis aus, als vor dem Ukrainekrieg und dem Heizungsgesetz“, schildert Robert Schremmer. „Bei energieeffizienten Immobilien haben sich die Preise stabilisiert, bei stark sanierungsbedürftigen können sie weiterhin etwas sinken.“ Grundsätzlich sei die Nachfrage nach Immobilien aber wieder größer geworden, wie Schremmer berichtet. Im Januar 2024 hätten knapp 60 Prozent mehr Kaufinteressenten ihre Immobiliensuche mit Laufenberg mit begonnen als 2023. „Eigentümer in Dormagen befinden sich in einer recht komfortablen Situation“, so Robert Schremmer. „Durch die benachbarten Großstädte Düsseldorf und Köln ist die Käuferschicht hier vergleichsweise stabil und kaufkräftig.“ Zu den Interessenten zählen viele Doppelverdiener, die in Düsseldorf oder Köln arbeiten, aber lieber im grüneren und ruhigeren Speckgürtel wohnen möchten. 31 Prozent der Kaufinteressenten für eine Immobilie in Dormagen leben laut des Unternehmens aktuell noch in einer der beiden Nachbarstädte.