Im Tannenbusch Dormagen : Hunderte Millionen Jahre vereint im Geopark

Delhoven In Delhoven gibt es eine selten beachtete, aber besondere Ecke: 40 landschaftsprägende Gesteine, zusammengetragen aus ganz Deutschland, liegen dort. Wir haben uns mit Geologe Georg Waldmann auf den Rundweg gemacht.

„Der Park ist zwar klein, bietet aber eine Menge Inhalt“, sagt Georg Waldmann begeistert. Waldmann studierte in Düsseldorf Biologie und promovierte in seinem Nebenfach Geologie. Er weist daraufhin, dass Geologie uns in unserem alltäglichen Leben begleitet und nennt hierfür Straßen, Häuser und Erdöl als Beispiele. Laut dem Freiberufler sei es bedauernswert, dass der Geopark seit der Eröffnung im Jahr 1980 nur einen geringen Bekanntheitsgrad verzeichnen kann. Ursprünglich sollten die Gesteine, die im Jahr 1979 in der Bundesgartenschau in Bonn ausgestellt waren, entsorgt werden. Doch der damalige Stadtdirektor Paul Wierich setzte sich dafür ein, den Park nach Dormagen zu verlegen. Der Gesteins-Experte hält fest: „Damit hat die Stadt Dormagen ein echtes überregionales Boot an Land gezogen“.