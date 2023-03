Stadt zieht Konsequenzen Illegale Müllentsorgung in Dormagen

„Die Stelle befindet sich im Naturschutzgebiet Wahler Berg, Hannepützheide und Martinsee und ist somit ein besonders schützenswerter Raum“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Dormagen. Auch viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger seien dort unterwegs. Die Stadt warnt: „Die Verschmutzung eines Naturschutzgebiets kann mit einem hohen Bußgeld sanktioniert werden.“ Die Kontrollen des Ordnungsamtes sollen in den nächsten Wochen in der Zonser Heide intensiviert werden. „Dieser Vorfall ist leider kein Einzelfall. Vor wenigen Tagen meldeten aufmerksame Bürgerinnen und Bürger eine größere Menge Sperrmüll in der Nähe der Kläranlage“, heißt es weiter. Sie wurde zwischenzeitlich von den Technischen Betriebe Dormagen (TBD) entsorgt.