Dormagens City : Masterplan: Ideenwerkstatt für eine bessere Innenstadt

Einkaufen, Gastronomie, Freizeiterlebnis und Wohnen sollen in der Innenstadt gleichermaßen möglich sein. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Unter dem Motto „Innenstadt bewegt (sich)!“ können die Dormagener ihre Ideen zum „Masterplan Zukunft“ beitragen, der sich konkret auf die Innenstadt bezieht.

Daher gibt es am Montag, 28. Oktober, ab 18.30 Uhr eine Ideenwerkstatt in der Rathausgalerie Dormagen. Dazu haben Bürgermeister Erik Lierenfeld für die Stadt Dormagen, Geschäftsführer Michael Bison für die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen und Vorsitzender Guido Schenk für die Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen eingeladen: alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Zukunft der Innenstadt interessieren, ganz gleich ob Einzelhändler, Gastronom, Immobilienbesitzer oder Bewohner.

Es geht darum, wie sich die Dormagener Innenstadt in den nächsten Jahren entwickeln soll. Das können die Bürger mitgestalten: Es sollen auch Stärken und Schwächen diskutiert werden und Maßnahmen, sie weiter auszubauen beziehungsweise abzustellen. Im Mittelpunkt soll „ein kreativer Gedankenaustausch ohne Scheuklappen in angenehmer Atmosphäre“ stehen, keine langen Reden. „Zusammen mit Ihnen wollen wir Grundlagen für einen Masterplan Innenstadt erarbeiten“, heißt es in der Einladung.