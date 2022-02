Idee der SPD Dormagen : Photovoltaik und Dachgrün als Pflicht

Dormagen Regenerative Energiequellen, E-Mobilität, Klimawandel und Nachhaltigkeit – diese Begriffe sind zurzeit in aller Munde. Die SPD will mehr.

So schlagen die Sozialdemokraten unter anderem vor, beim Neubau von Gewerbeimmobilien die Nutzung von Dachflächen durch Photovoltaikanlagen oder - in Ausnahmefällen – alternativ die Dachbegrünung zur Pflicht zu machen. Bei der Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten ist ein Glasfaseranschluss bis in die Gebäude von Anfang an einzuplanen. Diese vorausschauende Strategie soll auch für die Errichtung von E-Ladestationen für E-Autos und E-Bikes gelten. „Weiterhin setzten wir in der Bauleitplanung auf nachhaltige regenerative Wärmesysteme“, so Kockartz-Müller weiter. „Am besten wäre es natürlich, wenn die Wärme für ganze Gebiete von einem zentrales Versorgungssystem geliefert würde.“ Carsten Müller, umweltpolitischer Sprecher der SPD, ergänzt: „Eine größtmögliche Vermeidung von Flächenversiegelungen, die ökologische Ausgestaltung von Grünflächen sowie die Regenwassernutzung sind weitere Vorgaben, die zukünftig festgeschrieben werden sollen.“