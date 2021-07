„Wir sind vielfältig“ : Superhelden-Kurzfilm in Dormagener Jugendprojekt

Der Ausflug in das Filmmuseum in Düsseldorf war das Highlight für die Jugendlichen, denn dort durften sie ihren eigenen Kurzfilm drehen. Foto: Stadt Dormagen/Stadt

Dormagen Gemeinsam Basteln, Museen besuchen und intensive Gruppen-Gespräche: In dem einjährigen Jugendprojekt „Wir sind vielfältig“ dreht sich alles um die Themen Selbststärkung, Empowerment und Identitätsfindung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Gemeinsam mit dem Internationalen Bund in Dormagen startet die Stadt das Teilprojekt vor genau einem Jahr. „Wir sind vielfältig“ wurde im Rahmen des vom Europäischen Sozialfonds geförderten Programmes „Jugend stärken im Quartier“ durchgeführt. Das Ziel dahinter: „Die Persönlichkeit durch Kreativität stärken“, erklärt die städtische Projektkoordinatorin Cosima Nauroth.

Das Projekt richtete sich an Teilnehmer zwischen zwölf und 18 Jahren, die sich wöchentlich zusammen über verschiedene Themen, wie Selbstakzeptanz, Diversität/Toleranz, Gender und kulturelle Unterschiede ausgetauscht haben. Geleitet wurde das Projekt von Sozialpädagogin Julia Joosten und Kunsttherapeutin Maria Gerber. „Viele der Teilnehmer haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht und wurden beispielsweise in der Schule gemobbt. Wir wollen ihnen dabei helfen, wieder Selbstliebe zu empfinden, denn das Selbstwertgefühl geht insbesondere in der Identitätsfindungsphase der Jugendlichen häufig verloren“, so Nauroth. Dafür habe man sich vor Beginn des Projektes zu dritt zusammengesetzt und „Themen überlegt, die die Jugendlichen interessieren und beschäftigen.“ Dabei waren jedoch nicht nur ausführliche Gruppen-Gespräche, sondern auch kreative Aktionen und Ausflüge auf der wöchentlichen Tagesordnung.

Info Projekt: „Jugend stärken im Quartier“ Hintergründe Das Projekt wurde im Rahmen des vom Europäischen Sozialfonds geförderten Programmes „Jugend stärken im Quartier“ durchgeführt, welches seit mehreren Jahren erfolgreich junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren bei der (Re-)Integration ins Bildungssystem unterstützt. Koordinierungsstelle ist die Jugendberufshilfe der Stadt Dormagen.

Es wurden eigene Texte verfasst, Fotos gemacht, Bilder, Collagen und Theatermasken präsentiert und ein Jahreskalender unter dem Motto „Was mich stärkt und glücklich macht“ gestaltet. Das große Highlight des Projektes war der Ausflug in das Filmmuseum in Düsseldorf, wo die Teilnehmenden ein eigenes Drehbuch entwickelt und verfilmt haben. Als Ergebnis ist ein spannender und lustiger Kurzfilm über „Superhelden“ entstanden, der anschließend gemeinsam angeschaut und bestaunt werden konnte. „Wir waren mit fünf Jugendlichen im Filmmuseum, da mehr zu dem Zeitpunkt Corona-bedingt nicht erlaubt waren“, berichtet Nauroth „Ein paar der Jugendlichen waren vorher noch nie in einem Museum gewesen.“ Story, Drehbuch und Charaktere des Filmes durften die Jugendliche selber entwickeln. „Zusammengefasst: Es geht um eine böse Fee, die unbedingt einen Rubin haben wollte. Dafür manipuliert sie alle Menschen und die jugendlichen Superhelden haben sich dann zusammengeschlossen und sie aufgehalten. Mit diesem Drehbuch bewies die Gruppe Teamgeist und zeigt, dass man gemeinsam stark sein kann“, beschreibt die städtische Koordinatorin. „Laut den Projektleiterinnen war es schön zu sehen, wie sich einige an diesem Tag entwickelt haben und dann auch vor die Kamera wollten. Alle waren stolz und es war sicherlich ein einmaliges Erlebnis.“

Auch während der Lockdown-Phasen ist das Projekt weitergeführt worden. Die Kursleiterinnen sind auf digitale Angebote umgestiegen. So tauschten sich die Teilnehmenden per Videokonferenzen aus, besuchten online Museen weltweit und diskutierten über die Vielfältigkeit in der Kunst. Zusätzlich wurde eine eigene Seite auf Instagram mit dem Namen „esf_ib_dormagen“ für das Projekt erstellt, wo bisherige Ergebnisse veröffentlicht wurden, ein Kreuzworträtsel zum Mitmachen animieren sollte und Begriffe zum Thema Diversität in einfacher Sprache erklärt wurden. „Wahrscheinlich haben diese wöchentlichen Treffen den Jugendlichen auch ein bisschen Halt in der schwierigen Zeit gegeben“, glaubt Cosima Nauroth.

Gut angekommen sind laut Stadt auch die Ausflüge in Kleingruppen nach Zons und zum Schloss Benrath in Düsseldorf als Abschluss des Projektes. „Es hat mir viel Spaß gemacht, nicht alleine zu sein und sich mit der Gruppe kreativ auszudrücken“, sagt eine Teilnehmerin nach Abschluss des Projekts. Ein anderer Teilnehmer stimmt ihr zu: „Es war super, dass ich nicht nur mit meinem Computer und Handy beschäftigt war und über alles frei diskutiert werden konnte. Das Projekt hat mir große Freude bereitet“.