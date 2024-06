Digitalisierung Hybride Politik-Sitzungen könnten in Dormagen bald möglich sein

Die Stadt Dormagen geht voraussichtlich einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und moderne Verwaltung. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie entbrannte eine Debatte zwischen Politik und Verwaltung darüber, wie mit Ausschuss- und Ratssitzungen umzugehen sei. Sollte man diese in Präsenz abhalten, digital durchführen oder komplett ausfallen lassen? Welche Optionen sind zulässig und machbar, welche nicht? Künftig sollen klare Regelungen geschaffen werden, um Unsicherheiten zu beseitigen. Die Politikerinnen und Politiker des Digitalisierungsausschusses empfehlen einstimmig die Einführung digitaler und hybrider Gremiensitzungen. Die endgültige Entscheidung über diese Maßnahmen liegt nun beim Rat der Stadt, der am 27. Juni über dieses Thema beraten wird.