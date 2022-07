Hunde in Dormagen : Großprojekt im Tierheim ist ein Erfolg

Die kleinen Mischlingshündinen Maja und Soraja in der Seniorenresidenz des Tierheims. Das Foto entstand 2021. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Welpenstube und Seniorenresidenz werden in Dormagen gut angenommen. Leiterin Babette Terveer spricht von einem „Erfolg“. Doch eine Hunde-Gruppe kommt zu kurz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Seit Ende des vergangenen Jahres legt das Tierheim Dormagen ein besonderes Augenmerk auf die Vermittlung von Welpen und Senioren-Hunden. So wurde mit Welpenstube und Seniorenresidenz ein ganz neues Großprojekt gestartet. Jene beiden Gruppen sterben in den Tierheimen (nicht nur in Deutschland) am ehesten, daher spezialisiert sich der Verein seit einigen Monaten auf die jüngsten und die ältesten tierischen Gefährten. Und das mit „Erfolg“, resümiert die Vorsitzende des Tierschutzvereines Babette Terveer.

„Die Welpenstube läuft sehr gut, das ist ein voller Erfolg“, sagt sie. Die Idee dahinter: Dem illegalen Welpenhandel ein Ende machen. „Der illegale Handel boomt, sowohl mit Hunden aus dem Ausland, als auch aus Deutschland. Viele der Welpen sind nicht geimpft, werden gezielt zum Verkauf gezüchtet, obwohl seriöse Tierheim in vielen Ländern in Welpen ertrinken“, so Terveer. „Menschen, die einen Welpen haben möchten, sind nicht zu verurteilen. Ich habe dafür großes Verständnis. Doch man sollte nicht die dubiosen Hundehändler unterstützen, sondern die Welpen vom Tierschutz beziehen.“ Die Welpen, die im örtlichen Tierheim ein vorübergehendes Zuhause finden, kommen größtenteils aus Meura. Meura in Rumänien ist das größte private Tierheim der Welt, welches unter deutscher Leitung steht. Terveer sei froh darüber, dass das Angebot angenommen werde.