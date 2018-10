Hüpfburg als Geschenk der Bürgerstiftung an die Stadt

Bürgerstiftung Dormagen : Bürgerstiftung schenkt der Stadt eine Hüpfburg

Hüpfburg-Geschenk-Übergabe an die Stadt mit Test-Hüpfen (v.l.): Rapahelshaus-Direktor Marco Gillrath, Bürgermeister Erik Lierenfeld, Anja Montag von Covestro und Martin Voigt, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Mit einer zweiten Hüpfburg kann die Stadt Dormagen nun die Anfragen der Vereine viel besser erfüllen. Am Raphaelshaus testeten am Freitag Kinder die Eigenschaften des Geburtstagsgeschenks der Stiftung mit Covestro-Hilfe.

Die strahlenden Gesichter der Kinder beweisen, dass das Geschenk der Bürgerstiftung Dormagen zu ihrem zehnjährigen Bestehen an die Bürger der Stadt eine gute Wahl gewesen ist: Fröhlich hüpfen die Mädchen und Jungen auf der blau-weißen Hüpfburg herum, einer der jungen Springer vollführt sogar mehrere Salti, nach denen er weich landet. „Das ist doch genau das, was wir erreichen möchten“, sagt Martin Voigt, Vorsitzender der Bürgerstiftung, über das „Einhüpfen“ durch die passende Zielgruppe bei der Geschenk-Übergabe am Freitagmorgen auf dem Gelände des Raphaelshauses.

Denn zum zehnjährigen Bestehen hat die Bürgerstiftung in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen angeboten, die sich an unterschiedliche Altersgruppen und Interessen gerichtet haben – vom Empfang über ein Charity-Dinner und eine Musicalnacht bis zur großen Geburtstagsparty Anfang September auf dem Rathausplatz vor dem Historischen Rathaus. Bei der Feier, bei der die Domstürmer und die Bajaasch für Stimmung gesorgt haben, wurde das Geschenk der Bürgerstiftung und Covestro an die Stadt Dormagen und die Dormagener bereits angekündigt. Jetzt wurde die Hüpfburg überreicht, so dass sie ab nächstem Jahr den Vereinen zur Verfügung steht. „Das ist ein tolles Geschenk, das die Kinder der Stadt gut gebrauchen können. Unsere bisher einzige Hüpfburg ist immer ausgebucht“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Da die Termine doppelt vergeben werden könnten, wird die zusätzliche Hüpfburg ab der nächsten Outdoor-Saison für Entzerrung sorgen, so dass mehr Vereine als bisher die Kinder damit bespaßen können. Wie begehrt das große Sprung-Kissen ist, zeigt sich auch daran, dass die Kinder es sofort erklimmen und ausprobieren, bevor Lierenfeld noch „Lasst das Hüpfen beginnen“ sagen kann.

Info Die Bürgerstiftung feiert zehnjähriges Bestehen Gründung August 2008 Projekte Seither hat die Bürgerstiftung mehr als 200.000 Euro für gemeinnützige Projekte in Dormagen ausgeschüttet. Vorsitzender Martin Voigt Stiftungsratsvorsitzender Prof. Matthias Franz Stiftungswette Bisher 50.620 der angestrebten 65.000 Euro.

Mit Blau und Weiß trägt die Hüpfburg zwei der Stadtfarben – die bisherige Stadt-Hüpfburg ist in Blau-Gelb ebenso passend. Die neue Hüpfburg ist durch das Dach auch etwas wetterbeständiger. „Das Tollste für die Helfer ist die Aufblaszeit der Hüpfburg: Nur eine Minute“, betont Martin Voigt. „Das ist faszinierend, wie schnell sich die Hüpfburg aufbaut“, ist auch Covestro-Sprecherin Anja Montag begeistert. „Aber die Hauptsache ist, dass die Kinder sichtlich Spaß am Toben auf der Hüpfburg haben.“ Das Projekt passe „wunderbar zu unserer Idee, die Städte an unseren Standorten lebenswerter zu machen“, so Montag. Gemeinsam mit Voigt, Lierenfeld und Raphaelshaus-Direktor Marco Gillrath wagt sie sich zumindest auf den vorderen Rand der Hüpfburg. „Wie schön, dass wir im Raphaelshaus das Geschenk erproben dürfen“, sagt Gillrath: „Test bestanden“, lautet das Fazit des Leiters des Jugendhilfezentrums über das Probe-Hüpfen.