Hospizbewegung Dormagen Neue Angebote für trauernde Menschen

Neu angeboten wird in Kürze ein „Trauer Treff“ für Menschen, die jemanden verloren haben. In einer einfühlsamen Atmosphäre können Trauernde ab dem 3. Juni an jedem ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr zum Austausch zusammenkommen. Erfahrene Trauerbegleiterinnen moderieren die Treffen, die in den Räumen der Hospizbewegung an der Krefelder Straße 23 in Dormagen stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ergänzt den bereits bestehenden Trauertreff an jedem ersten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr.