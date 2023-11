Hospizbewegung Dormagen Ansprechpartner auf dem letzten Lebensabschnitt

Seit 30 Jahren gibt es die Hospizbewegung Dormagen. Seitdem setzt sich der Verein dafür ein, Menschen eine selbstbestimmte Gestaltung des letzten Lebensabschnitts zu ermöglichen. Mit den beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen Stefanie Lehnen, die am 1. Juli in Dormagen angefangen hat, und Andrea Pyttlik, die seit dem 1. Oktober wieder bei der Hospizbewegung tätig ist, konnte der Verein erstmals zwei Koordinatorinnen in Vollzeit einstellen. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt die Vereinsvorsitzende Ute Wolter, „das hat es in 30 Jahren noch nicht gegeben und es ist toll, dass es im Jubiläumsjahr möglich geworden ist.“