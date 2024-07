Gesundheit in Dormagen Drei Jahrzehnte Hilfe für Schwerstkranke

Für schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase und ihre Angehörigen gab es vor 30 Jahren noch wenig Unterstützung. Es war eine Pionierzeit, „es lag so in der Luft“, erinnerte sich Gründungsmitglied Ulla Hofmann. Der Antrieb der Initiatorinnen und Initiatoren: Schwerstkranken auf ihrem letzten Weg ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Eine Antwort zu finden auf das tiefe menschliche Bedürfnis nach Würde und Respekt, das für Menschen in jeder Lebensphase so elementar wichtig ist.