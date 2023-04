Hohes Wachstum Dormagen hat bald über 70.000 Einwohner

Wer mit Zahlen zu tun hat, weiß, wie „beweglich“ diese mitunter sein können. Ein Bereich, an dem sich das gut festmachen lässt, ist die Bevölkerungsentwicklung einer Stadt. Vor zehn Jahren sagten Gutachter für die Stadt noch deutlich zurückgehende Schülerzahlen voraus, auf dessen Grundlage der Schulentwicklungsplan erstellt wurde. Jetzt liegt eine Prognose für die Entwicklung der Stadt vor, die erstaunt: Bei der Präsentation ihres Abschlussberichts sprach die Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) von einer Bevölkerungssteigerung für Dormagen von 8,74 Prozent bis zum Jahr 2040 an, wodurch die Stadt erstmals die Schallmauer von 70.000 Einwohnern überschreiten und prognostisch 70.514 Menschen erreichen würde. Was würde diese Entwicklung für die Stadt bedeuten?