Einbruch in Dormagen : Hoher Schaden: Diebe räumen Fotostudio aus

Dormagen (NGZ) Bei einem Einbruch in ein Fotostudio an der Römerstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 17. April, Fotoausrüstung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verwendeten die Täter einen Gullydeckel, mit dem sie die Haupteingangstür einschlugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken