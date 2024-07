evd zertifiziert Qualität und Sicherheit des Versorgungsnetzes in Dormagen ist hoch

Die Menschen in Dormagen können davon ausgehen, dass sie sich über die Versorgungssicherheit der der örtlichen Energieversorgung (evd) keine Sorgen machen müssen. Die evd hat sich erstmals für das Technische Sicherheitsmanagement (TSM) zertifizieren lassen und die entsprechende Prüfung für die Sparten Strom, Gas und Wasser erfolgreich bestanden. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sowie der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) vergeben die Auszeichnung in den jeweiligen Sparten. Das TSM-Zertifikat belegt unter anderem die hohe Qualität und Sicherheit der Versorgungsnetze in Dormagen.