Termine in Dormagen : Das sind die Höhepunkte des Festjahres in Dormagen

Horrem Das Jubiläumsjahr „100 Jahre Horremer Bruderschaft“ soll ausgiebig begangen werden. Im Mittelpunkt steht natürlich das Schützenfest, das von Freitag, 5. Juni, bis Montag, 8. Juni, gefeiert wird.

„Wir möchten mit Freunden feiern, daher freuen wir uns sehr, dass die Bezirksveranstaltungen des Bezirks Nettesheim der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften im Mai bei uns in Horrem stattfinden. Als Gastgeberin kann die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem dabei den Bezirksköniginnentag am 9. Mai ausrichten, der ebenso im Bürgerhaus Horrem stattfinden wird wie der Bezirksjungschützentag am 10. Mai. Zu beiden Terminen werden jeweils mehrere hundert Teilnehmer erwartet. Ihren Bruderschaftstag werden die Horremer Schützen bereits am 9. April feiern.