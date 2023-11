„Hochzeit auf den ersten Blick“ Dormagenerin findet Traumpartner in TV-Sendung

Mit der „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist für Marina und Robert ein Traum in Erfüllung gegangen. „Es ist heute schwierig, den richtigen Partner zu finden“, sagt die Delhovenerin. Ob sie damit gerechnet hat, dass es so gut passt? „Gewünscht habe ich mir das natürlich, aber bei so einer Sendung muss man auch damit rechnen, dass es nicht klappt.“ Doch bei Robert und Marina läuft alles rund. Streit habe es noch keinen gegeben, nicht einmal um Kleinigkeiten wie Haushalt. „Wir ticken einfach beide sehr gleich, haben die gleichen Ansichten und sind uns sehr einig“, gibt sie als Grund dafür an. „Ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und wir konnten uns sofort zu tausend Prozent aufeinander verlassen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das Vertrauen so immens groß ist.“ Marina Bürger freut sich auf die Zukunft mit ihrem Ehemann und denkt gerne an die letzten Monate seit der Hochzeit. „Logisch, das war die absolut richtige Entscheidung. Ich bin so dankbar, den richtigen Partner gefunden zu haben, das ist die bisher schönste Zeit in meinem ganzen Leben gewesen.“