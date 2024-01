Hochwasser und Frost in Dormagen Auswirkungen der Witterung auf den Rhein-Deich

Das Hochwasser der vergangenen Wochen geht langsam zurück. Etliche Wochen war der Rhein über die Ufer getreten, ganze Seen haben sich auf den Wiesen an den Ufern in Dormagen gebildet. Zwar ist die Lage hier für die Bevölkerung entspannt, denn eine kritische Höhe hatte der Rhein zu keiner Zeit – diese wäre ab einem Pegel von 9,50 Meter (in Köln) erreicht, dann würden auch die Deichtore geschlossen. Nichtsdestotrotz bedeutet das viele Wasser eine große Belastung für den Deich, denn auch der Dauerregen hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Böden sehr aufgeweicht sind. „Ob und welche Schäden dadurch entstanden sind, sehen wir erst, wenn das Wasser weg ist“, sagt Deichgräf Joachim Fischer.