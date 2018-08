Hochleistungskunststoffe von Lanxess kommen in den Propellern von Flugdrohnen zum Einsatz

Dormagen Die beständig beliebter werdenden Geräte müssen immer höheren Anforderungen genügen.

Sie sind hilfreich bei Rettungseinsätzen und in der Landwirtschaft, beliebt bei Fotografen, und mitunter dienen sie technikbegeisterten Kindern und Erwachsenen auch einfach nur als Spielzeug: Flugdrohnen. An deren Weiterentwicklung hat auch der Spezialchemie-Konzern Lanxess erheblichen Anteil. Der Geschäftsbereich High Performance Materials, der seinen Sitz sowie ein Forschungs- und Anwendungstechnikum in Dormagen hat, trägt nun maßgeblich dazu bei, dass die Drohnen länger in der Luft bleiben können. Dies teilte das Unternehmen jetzt mit.