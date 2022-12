Hitzeschutz in Dormagen Stadt will sich erst 2023 mit Hitzeaktionsplan beschäftigen - Grüne fordern mehr Tempo

Spätestens seit dem vergangenen Kostenpflichtiger Inhalt Sommer steht für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fest: Ein Hitzeaktionsplan für Dormagen muss her. Diese Idee brachte sie zuletzt im Umweltausschuss ein und ist mit dem Ergebnis nicht hundertprozentig zufrieden. Denn während die Stadt einen solchen Plan erst im Laufe des kommenden Jahres als Teil des Klimaanpassungskonzeptes entwickeln will, sollte dieser nach den Grünen bereits im Sommer 2023 stehen und angewandt werden können. Die Grünen fordern also mehr Tempo und ein direktes Handeln oder zumindest vorläufige Lösungen, damit die Dormagener den kommenden Sommer nicht ohne einen solchen Plan auskommen müssen.