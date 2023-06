Gefahr in Dormagen DLRG warnt vor dem Baden im Rhein

Auch für Badeseen wie den Strabeach appelliert Dittmar an die Einhaltung der Baderegeln, denn Selbstüberschätzung sei auch beim Schwimmen in Seen oft ein Problem. „Und ganz wichtig: Nur in den erlaubten Bereichen schwimmen!“ Die anderen Bereiche seien für Einsatzkräfte schwer zugänglich. Um den Ernstfall zu proben – auf dem Rhein oder am Badesee – machen die Ehrenamtler des DLRG regelmäßig Fortbildungen, wie Menschen aus den Gewässern gerettet werden können. Wer eine hilflose Person im Rhein sieht, solle die 112 rufen und nicht selbst in den Fluss springen. Deshalb sei am Ufer immer Vorsicht geboten, besonders Eltern sollten gut auf ihre Kinder achten.