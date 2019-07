Straßen in Dormagen : Historiker fordert: „Hindenburgstraße umbenennen“

Ein Schild an der Hindenburgstraße in Dormagen. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Ex-Stadtarchivar Heinz Pankalla sieht dort mehr Handlungsbedarf als bei der Carl-Duisberg-Straße.

Trotzdem sei bei Carl Duisberg eine Einschätzung der Person durchaus mehrdeutig, so Pankalla: „Er hat anerkanntermaßen eine große Leistung für das Bayerwerk und Dormagen vollbracht, zudem ist unklar, ob die Gilftgasempfehlung in damaliger Zeit als Völkerrechtsverletzung zu sehen ist. Andererseits war seine Empfehlung, Zwangsarbeiter aus Belgien zu rekrutieren, damals schon völkerrechtswidrig.“ So seien Duisbergs Verdienste für Dormagen unbestritten, ein anderer Fall aber weitaus kritischer zu betrachten, wie der Historiker und ehemalige Stadtarchivar ausführt: „Über Duisberg kann man streiten, über Hindenburg nicht“, weist Heinz Pankalla auf die Straße in Nievenheim hin: „Hindenburg, der Adolf Hitler zum Reichskanzler gemacht hat, hat keine lokalen Bezüge zu Dormagen. Die Straßenbenennung geht auf eine Initiative der lokalen NSDAP Mitte 1933 zurück.“ Anders als zum Beispiel bei der Hitlerstraße sei dies 1946 nicht zurückgenommen worden. „Die Hindenburgstraße ist umzubenennen“, fordert Pankalla, der auf die geschichtliche Bewertung der Historiker verweist: „Wir Historiker werfen nicht mit Schmutz, wühlen keine persönlichen Verfehlungen auf, sondern benennen die politischen und öffentlichen Verfehlungen.“ Er regt feste Kriterien für künftige Straßenbenennungen in Dormagen an.