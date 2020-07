Historie in Dormagen : Führungen durch den Zonser Bunker starten am Sonntag

Jörn Esposito (l.) und Stefan Rosellen vom Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss bieten Führungen im Bunker in Zons am Feldtor an. Foto: SWD

Zons Ab Sonntag, 19. Juli, bietet der Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss regelmäßige Führungen für acht Teilnehmer durch den Bunker am Feldtor in Zons ab. Eine Anmeldung ist nötig.

Vor zehn Monaten wurde der Bunker am ehemaligen Feldtor der Zonser Stadtmauer zum ersten Mal für die Öffentlichkeit freigegeben. Viele Zonser und Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, beim Tag des offenen Denkmals einen Blick in die Luftschutzanlage zu werfen. Inzwischen ist der im Februar 1944 angelegte Bunker von Ehrenamtlern und der Stadt Dormagen instandgesetzt worden. Jetzt bietet der Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss an vier Sonntagen jeweils vier knapp einstündige Führungen für acht Teilnehmer durch die Anlage an: Jörn Esposito und Stefan Rosellen starten am 19. Juli um 11 Uhr mit diesem Angebot, für das eine Anmeldung verpflichtend ist.

Drei größere Anlagen gibt es in Zons: den am Feldtor in einen bestehenden Graben hineingebauten Bunker, der bis unter den Bouleplatz reicht, einen am Rheintor genau dort, wo Hochzeitsbankette im „Schloss Friedestrom“ gefeiert werden, und einen auf dem Burggelände. Der am Feldtor ist der einzig zugängliche. Über diese Nutzbarkeit der seit November 2019 auf der Denkmalliste der Stadt Dormagen stehenden Bunkeranlage ist Harald Schlimgen, der städtische Denkmalschützer und Fachbereichsleiter Bürger- und Ratsangelegenheiten, sehr froh. Bereits zum Tag des offenen Denkmals hatte Schlimgen dem Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss für die Dokumentation und Hilfe bei der Zugänglichmachung gedankt: „Es ist toll, mit wie viel Einsatz die Ehrenamtlichen dafür sorgen, dass der Bunker wieder besichtigt werden kann.“ Eigentlich sollten die regelmäßigen Führungen bereits im Mai 2020 mit Beginn der Tourismus-Saison in Zons starten, aber wegen der Corona-Pandemie wurden sie nun auf Juli verschoben.