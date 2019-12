Hilfe in Dormagen : Typisierungsaktion für „Haetty“ am 21. Dezember

Der Delhovener Gitarrist Guido Mauss ist an Leukämie erkrankt. Seine Freunde organisieren für ihn eine Typisierungsaktion in Köln und in Dormagen. Foto: 5 vor 12

Dormagen Zuerst in Köln, am 21. Dezember auch in Dormagen: Nach der Registrierungsaktion in Köln gibt es über 250 Chancen mehr für Guido und andere Betroffene, gesund zu werden.

Am Sonntag hatten die Kölner Rockband „5 vor 12“, befreundete Musiker und Prominente wie Lukas Podolski zur Teilnahme aufgerufen. Dabei ging es insbesondere um ihren Gitarristen Guido, den viele nur „Haetty“ nennen. Die erschütternde Diagnose akute Leukämie erhielt der 44-Jährige vor wenigen Wochen. Der in Dormagen-Delhoven groß gewordene Musiker benötigt dringend eine Stammzellenspende.