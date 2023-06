Dank Hilfe aus Dormagen Schülerlabor in Peru eingerichtet

Der Verein feiert am 17. Juni sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich in den Hochanden der Region Urubamba-Cusco nicht nur mit dem Kinderdorf etabliert. „Unser Engagement geht weit über das Kinderdorf Munaychay hinaus. Mit Bildungs- und Gesundheitsprogrammen haben wir als Verein viel Positives in der Region erreicht.“ So werden z.B. 15 ländliche, sehr arme Schulen mit Materialien und Unterricht gefördert. 1400 Schülerinnen und Schüler erhalten seit Jahren täglich eine vom Verein finanzierte Schulmahlzeit. Dazu werden jährlich ca. 4500 sehr arme Menschen der Bergregion zahnärztlich und medizinisch behandelt. Die Erfolge können sich sehen lassen: Fünf Mädchen aus dem Kinderdorf „Munaychay“ und der Region sind durch die Förderung im staatlichen Programm BECA 18 (vergleichbar mit der Stiftung des Deutschen Volkes) aufgenommen worden. „Diese Erfolge wären ohne die Unterstützung von vielen Spendern, Patinnen und Paten in Deutschland nicht möglich. Wir sind sehr dankbar für jede Spende“, sagt Leidinger und fügt hinzu: „Jeder Betrag ist für uns wichtig, ohne diesen Beitrag könnten wir unsere Arbeit für viele Waisen- und Sozialwaisen, Familien und Schulen in Peru nicht fortsetzen.“ Mehr Informationen rund um die Arbeit des Vereines finden Interessierte unter www.herzenhelfen.de