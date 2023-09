Herbstferien in Dormagen Freizeitspaß für Kinder und Jugendliche

In den Herbstferien kommen Kinder und Jugendliche im KJT (Kinder- und Jugendtreff St. Katharina, Dormagen-Hackenbroich) wieder voll auf ihre Kosten. Wie immer in den Schulferien haben die Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Angebot auf die Beine gestellt. In beiden Ferienwochen wird für Kinder von sieben bis zehn Jahren ein kunterbuntes Programm angeboten. In der ersten Woche beginnt der Tag ab 9.30 Uhr, um 10 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt. Anschließend wird es an jedem Tag auf unterschiedliche Art und Weise kreativ: So werden beispielsweise Steckgleiter gebastelt und deren Flugtauglichkeit auch gleich getestet oder Schlüsselanhänger aus Wolle gefilzt. Bei einer Detektiv-Ralley geht es für die Kids auf spannende Rätseltour, denn es gilt herauszufinden, wer Hund „Poldi“ entführt hat. Auch gemeinsames Kochen steht an einem Vormittag auf dem Programm.