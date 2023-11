Herbst in Dormagen Ein Bett für Igel und Insekten im Garten stehen lassen

Die Tage sind schon kürzer und in den kommenden Wochen werden sich auch in Dormagen die Igel ein Quartier für ihren Winterschlaf suchen. „In der ersten Novemberhälfte begeben Igel sich in den Winterschlaf“, erklärt Michael Stevens von der Biologischen Station in Knechtsteden. Damit die Tiere ein schönes Bett für den Winter finden, sei es sehr hilfreich, wenn man im Garten eine Ecke schön unaufgeräumt lasse, damit die Igel sich verstecken können. „Auch unter einer Terrasse zum Beispiel, wo sich Fall-Laub sammelt, verkriechen sich die Igel gerne“, so Stevens.