Heiraten in Dormagen : Wieder mehr Gäste bei Hochzeiten

Heiraten in Dormagen

Alexandra und Stefan Schillings heirateten am Freitag. Foto: Carina Wernig

Dormagen Im Standesamt ist das Brautpaar nicht mehr mit dem Standesbeamten allein. Die aktualisierte Coronaschutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen macht es möglich, dass wieder einige Gäste dabeisein können.

Mit Beginn der Corona-Krise wurde es auch für Hochzeitspaare ernst: Der schönste Tag in ihrem Leben ist seither von den Regelungen zu Hygiene und Abstand bestimmt, Gäste waren auf dem Standesamt zwischenzeitlich gar nicht erlaubt, Feiern in Gaststätten sind es weiterhin nicht.

Seit der am Dienstagabend aktualisierten Coronaschutz-Verordnung des Landes sind Braut und Bräutigam jedoch nicht mehr allein mit dem Standesbeamten, sondern dürfen den Moment des standesamtlichen Ja-Wortes wieder mit einigen Lieben teilen: In Dormagen betraf es auch Alexandra Empt und Stefan Schillings, die am Freitag Morgen als eine der ersten nach dieser Lockerung im Historischen Rathaus heirateten.