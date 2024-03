Gebühren der Verwaltung in Dormagen Heiraten wird deutlich teurer

Eine weitere Möglichkeit ist es, für die eigene Heirat das Kaminzimmer im Kreismuseum in Zons zu wählen, Kostenpunkt 250 Euro (vorher 180 Euro) oder die Zonser Nordhalle des Kulturzentrums, Kostenpunkt 320 Euro (unverändert). Darüber hinaus werden in Dormagen sogenannte Ambiente-Trauungen angeboten. Hierbei kommt ein Standesbeamter an den Ort der Trauung (nur Stadtgebiet Dormagen). Diese Termine sind freitags ab 16 Uhr und samstags oder sonntags zwischen 10 und 17 Uhr möglich. Interessierte müssen im Voraus eine entsprechende Reservierung (Datum und Uhrzeit) der Räumlichkeiten vornehmen, damit die Verfügbarkeit der zuständigen Kolleginnen und Kollegen abgefragt werden kann. Für die Ambiente-Trauungen wurde bisher eine Gebühr von 250 Euro erhoben. „Diese wurde nun auf 450 Euro erhöht, um den tatsächlichen Verwaltungsaufwand abzubilden. Der organisatorische, personelle und zeitliche Aufwand ist gravierend höher als bei einer Trauung im Haus“, erklärt Stadtpressesprecher Nils Heinichen auf Anfrage. Möglich sind Ambiente-Trauungen an folgenden Orten: Manes am Bösch, Wakebeach Straberger See, Schützenhaus Stürzelberg, Hotel Schloss Friedestrom, Landgasthaus Piwipp, Klosterhof Knechtsteden, B2 Loft oder Altes Zollhaus Zons.