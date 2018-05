Dormagen: Heimatverein Rheinfeld feiert

Dormagen Morgen wird das Heimatfest mit einer großen Maiparty eröffnet.

Am morgigen Freitag wird das Festzelt an den Maieichen um 19 Uhr geöffnet, DJ Joshi legt dort zur "Großen Maiparty" auf, mit der das Heimatfest des Heimatvereins Rheinfeld startet.

Der Festumzug durch Rheinfeld startet am Samstag, 12. Mai, gegen 18.45 Uhr am Festzelt. Die Gedenkfeier am Ehrenmal beginnt um ca. 19.10 Uhr. Nach dem Zapfenstreich setzt der Festumzug seinen Weg durch Rheinfeld fort. Im Festzelt, das um 19 Uhr geöffnet wird, warten schon die Gäste auf das alte Maikönigspaar Michelle Kolfenbach und Philipp Züllighoven und das neue Maikönigspaar Daniela Rosenberger und Lars Buchwald. Nachdem der Festumzug gegen 20.15 Uhr das Zelt erreicht hat, findet nach der offiziellen Begrüßung die Krönungszeremonie gegen 20.45 Uhr statt. Unter dem Motto "Feierabend" spielt DJ Joshi zum Tanz auf. Gegen 21.30 Uhr tritt die Coverband Zack aus Düren zum ersten Mal in Dormagen mit kölscher Mundart zum Abfeiern auf.

Schirmherrin des 37. Rheinfelder Heimatfestes ist die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Dormagen, Julia Stöcker, die sich als "zugezogene" Rheinfelderin sehr darauf freut, das Heimatfest zu unterstützen. Sie erlebe hier eine Kultur des Willkommens, wie sie in Dormagen auch Kindern entgegengebracht werde, weist sie in ihrem Grußwort darauf hin, dass ein Verein auch Sicherheit, Unterstützung und Zusammenhalt, eben "Heimat" biete - für Erwachsene, aber eben auch für Kinder: "Lassen Sie unseren Kindern und Jugendlichen in Dormagen eine Heimat geben, in der sie sicher sind und in der sie sich einmischen dürfen!"