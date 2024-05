Heimatpreis in Dormagen Stadt sucht engagierte Dormagener

Vorschläge können bis zum 30. September eingereicht werden. Die Bewerbung ist per E-Mail an heimatpreis@stadt-dormagen.de oder per Post an das Büro für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Salm-Reifferscheidt-Allee 20, in Dormagen möglich. In dem Vorschlag sollten die Inhalte, Ziele und der Arbeitsumfang auf maximal fünf Seiten geschildert werden. Zur Illustration können auch Fotos oder Videos beigefügt werden. Fragen beantwortet Christoph Schade telefonisch unter 02133 257 255.