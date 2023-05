Heimatpreis in Dormagen Bewerbungsphase startet jetzt

Ab sofort können sich Vereine, ehrenamtliche Initiativen und Einrichtungen um den Heimatpreis der Stadt bewerben. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Wettbewerbsbeitrag innerhalb des Stadtgebietes geleistet wird und einem gemeinnützigen Zweck dient. Bewerbungen sind bis zum 30. September 2023 möglich. Die eingereichten Projekte dürfen nicht länger als zwölf Monate zurückliegen und müssen bis zu dem Stichtag abgeschlossen oder zumindest umsetzungsreif geplant sein. Die Bewerbung ist per E-Mail an heimatpreis@stadt-dormagen.de oder postalisch an Stadt Dormagen, Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten, Paul-Wierich-Platz 2, 41539 Dormagen möglich. In der Bewerbung sollten die Inhalte, Ziele und der Arbeitsumfang des Projekts auf maximal fünf Seiten geschildert werden. Zur Illustration können auch Fotos oder Videos beigefügt werden. Fragen beantwortet Christoph Schade, Leiter des Büros für bürgerschaftliches Engagement, telefonisch unter 02133 257-255.