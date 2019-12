Ausstellung in Dormagen : Heimatfreunde erinnern an alte Kneipen in Hackenbroich

Heimatfreunde erinnern an alte Kneipen in Hackenbroich

Hackenbroich Kneipen sind besondere Treffpunkte in den einzelnen Orten und damit ein wesentlicher Bestandteil für Heimatverbundenheit. Daher organisierten die Heimatfreunde Hackenbroich die Ausstellung „Kneipen gestern und heute in Hackenbroich und Hackhausen“.

Die Mitglieder der Heimatfreunde Hackenbroich suchten nach Fotos, die zeigen, was so alles in Kneipen passiert. „Dafür haben wir auch mit den ehemaligen Wirten gesprochen“, erklärt Otto Ohligschläger, einer der Mitglieder der Heimatfreunde Hackenbroich. Die Ausstellung fand in der „Alten Schule“ in Hackenbroich statt. Insgesamt zehn Stellwände konnten die Initiatoren der Ausstellung mit Fotos und Geschichten füllen.